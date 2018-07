Wird wohl Schrott sein, da Du nicht weisst, was es alles erwischt hat.



Du kannst zwar komplett zerlegen, die ganzen Teile trocknen lassen und anschliessend in Isopropylalkohol fluten, um auch dort die Flüssigkeit zu verdängen, die an unzugängliche Stellen gelangt ist, aber die SSD/Festplatte ist meist futsch, die Mobo-Sicherungen solltest Du herausfinden und auf Durchgang prüfen nach dem Trocknen und mit dem Rest bleibt auf jeden Fall ein Riesenfragezeichen, je nachdem, wo die Plörre überall reingelaufen ist!



Ist halt die Frage, ob es Dir das oder ein Tauschboard wert ist...



https://www.hardwareluxx.de/community/f137/der-alptraum-wasserschaden-932443.html



https://www.ifixholl.de/wasserschaden/