Clevo W150ER startet nur noch sporadisch. Wenn es läuft, Bios ok, Uhrzeit ok, Win7 ok, SSD ok. Bios Batterie ok. Keine Fehlermeldung. Was kann es nun noch sein? Hardeware? Man muss zwischen 3-25x den Starttaste drücken, bis es dann startet. Ist sows reparabel?