HP 3D DriveGuard protects the hard drive by parking the drive and halting I/O requests under either of the following conditions:

●You drop the computer.●You move the computer with the display closed while the computer is running on battery power.A short time after the end of one of these events, HP 3D DriveGuard returns the hard drive to normal operation.

http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01100621

https://support.hp.com/de-de/drivers/selfservice/hp-elitebook-2760p-tablet-pc/5071191

Ist da natürlich drauf, unter W10 gibts damit aber Probs...

https://support.hp.com/de-de/document/c02672503

Das läßt sich natürlich fixen und zudem installiert man bei W10 natürlich die W8.1 Treiber!

Oder man kauft das Teil gleich mit SSD oder rüstet Sie selbst nach, mit SSD ist die Kiste natürlich viel schneller.