„Laptop oder Tablet“

Zu den ersten Dingen wie Tablet usw. kann ich mangels Interesse nicht viel sagen.



Wäre noch ein kleineres Laptop wie die Thinkpad X in der Auswahl?



Die Dinger haben ein etwas grösseres Display als ein Tablet, sind sparsam und haben selbst im kleinsten 12,5" entweder ein HD oder FHD-Display, letztere mit IPS-Panel und ggf. Touch-Bedienung.



Muss ja auch nicht das aktuellste sein, sondern eine oder zwei generationen zurück als gebrauchte Business-Geräte kannst Du sicher auch noch einen guten Griff machen.





Ist es eigentlich legal, die Windows Lizenz oder ID von der moribunden auf eine neue Maschine zu uebertragen? Ist ja wahrscheinlich nicht moeglich?



Innerhalb der EU ist dier Key von WIndows nicht an die Hardware gebunden. Du kannst also beim Schlachten des alten Rechners diesen Key nutzen, um eine passende Windows-Version damit auf dem neuen PC zu aktivieren.

Dabei stellte sich die Frage, um welches Windows es sich handelt. Denn bis W7 ist der Key per Aufkleber am Gerät, ab W8 wird er bei vorinstallierten Systemen in aller Regel nur noch im UEFI abgeelgt und müsste daher vorher ausgelesen werden, wenn es sich nicht um ein separat gekauftes Windows mit Key handelt.



Ebenfalls PS.





(Displayfehler seit laengerem, Batterie schwach und jetzt die Tastatur defekt - also bei einem 400 EUR Geraet Totalschaden).



Käme jetzt auf das Gerät an. Der Knackpunkt ist wahrscheinlich der Akku, aber je nach Hardware wird sich ein passendes Display so im Rahmen von 100€ und die Tastatur bei ca. 25E liegen. Der Akku kann als Nachbau für etwa 50€ erworben werden.



Wenn es sich noch um ein halbwegs aktuelles Teil handelt, ist es trotz der Differenz Zeitwert/Investition evtl. doch sinnvoll - schon aus Umweltgründen. Wobei da der Griff zu einem gebrauchten Businessgerät wenigstens die Neuanschaffung verhinderte und damit denselben Effekt hätte.