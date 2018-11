Kaufempfehlung Notebook

Es wird zeit für ein neues Notebook. Was ist empfehlenswert in der schier unübersichtlichen Welt der Angebote? Meine Nutzungsanforderungen sind bescheiden, aber Photoshop (noch Kaufversion) muss drauf laufen, 2 SSD eine BS (500GB und eine als Datengrab 500GB, IPS-Display ab 15"matt für Augen sehr wichtig, Nummernblock, ggfs. Tastaturbeleuchtung weiss, nicht bunt, Dockingstation wäre klasse, dann kann man das Ding auch mal am großen Monitor nutzen. Natürlich sämtliche Anschlüsse von HDMI (Beamer) usw. Keine Miniports, die gehen zu schnell kaputt. Ich mag Win 7 (Lizenz vorhanden), hab aber nichts gegen Win10. Apple nicht, da Akku nicht tauschbar. Gut wäre eine lange Akkulaufzeit.

Da ich nun sehr lange mich nicht mehr um flotte Kisten gekümmert habe, freu ich mich über jeden Tip in hinsicht erforderlichen technischer Daten usw. Halte mich für fit genug, auch vorhandene SSD zu verwenden, wenn das BS-Anmeldegeschiss nicht so nervt.

Danke schonmal vorab...

Gruß Roger