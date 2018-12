„Dell Vostro 3460 - Startschwierigkeiten“

Hallo,

kurz vor dem Feiertagskoller wende ich mich jetzt mal von der kaputten Verwandtschaft ab und kaputter Hardware zu ;)

Sorgenkind ist jetzt ein Dell Vostro 3460:

Dieses ca. 6 Jahre alte Notebook will nicht mehr starten bzw. braucht zwischenzeitlich bis zu 50 (!) Anläufe, bevor ein Dell BootScreen erscheint. Das Problem ist hier

https://www.dell.com/community/Laptops-General-Read-Only/Vostro-3460-Blank-screen-and-no-POST-boots-occasionally-only/td-p/5171311

ganz gut beschrieben und verhält sich hier genau gleich. Während es anfangs gelegentlich beim Starten mal nicht bootete, startet es mittlerweile lediglich gelegentlich.

Wenn es dann läuft, läuft es aber ohne jegliche Probleme.

Alles Gängige (Akku entfernen Netzteil entfernen, 20 Sek. Einschalter gedrückt halten, um zu entladen, RAMs einzeln getestet, Festplatte entfernt usw.) habe ich durch. Diagnosemodus zeigt keine Probleme an.

Meine Recherchen ergaben, dass entweder das Board hinüber ist oder (geringe Chance) evtl. das BIOS zerschossen ist (aktuelles ist seit Jahren drauf (A19)).

Meine Versuche, das BIOS nochmals zu flashen, scheitern jedoch.

Meist bereits an

„ERROR 216 – Failed to read BIOS from ROM! Status = 1604“

Wenn ich hartnäckig weiter versuche, komme ich irgendwann zu dem Punkt, wo ich gefragt werde, ob ich wirklich das A19 über das vorhandene A19 flashen will. Sobald ich das mit Yes bestätige, will er frisch booten und ich hocke wieder vor einem schwarzen Screen (und kann wieder bis zu 50 mal einschalten bis ich wieder ein Bild sehe…

Ach ja, das

https://www.dell.com/community/Laptops-General-Read-Only/firmware-issues-on-L322X/td-p/4204220

hab ich auch schon durch, das klappt aber auch nicht bzw. interessiert das Vostro einen Scheißdreck, ob da ein USB Stick steckt oder nicht.

GRUMMEL

Alpha, wie gehts weiter *lach*

Im Ernst: Hat noch jemand eine Idee, was ich noch probieren kann oder ist das Teil reif für die Tonne. Auseinandernehmen möchte ich es eigentlich nicht, ich gehe nicht davon aus, dass der BIOS-Chip gesockelt ist.

Vielen Dank für Ideen und schöne Weihnachten

Wäbbel