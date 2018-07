„Dell Latitude E6510“

Das ist m.E. "normal".

Gelegentlich hatte ich das unter allen Windows-Versionen ab XP bereits, dass irgendwie zwar die Verbindung bis zum Router, aber nicht die weitergehende in Richtung Internet erkannt wurde (nichts anderes sagt das gelbe Dreieck ja aus).



Ursache kann evtl. eine Fremd-AV/Firewall sein oder irgendetwas anderes, was sich in die Netzwerkverbindung einklinkt, trat aber gelegentlich auch bei nur Windows-eigenen Komponenten auf. Dann ist eventuell der betreffende Dienst dazu einfach nur lahmarschig, warum auch immer.



Hast Du es schon mit einem Reset des Winsock und einem Zurücksetzen der Dienste auf Standardwerte versucht und ggf. mal alle Fremdtools inklusive des IOBit deaktiviert?



Sonst kann diese fehlerhafte Anzeige auch so behoben werden:



https://www.winboard.org/win7-netzwerk/122911-w-lan-falsches-tray-icon.html



http://www.winfuture-forum.de/index.php?showtopic=199781



https://www.pcwelt.de/tipps/Defekte_Netzwerkanzeige_reparieren_-_so_geht_s-Netzwerk-Verbindungen-8518746.html



Wirklich gefährlich ist das in aller Regel jedoch nicht, sondern eher eine Macke, wenn der Rechner sonst keine Auffälligkeiten zeigt.