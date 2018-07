„Dell Latitude D610“

Wenn der Prozzi mit 1,5GHz der Pentium M 715 ist, dann kannst Du W10 von Haus aus vergessen, weil der nicht einmal das XD-Bit drin hat. So btw. würde ich behaupten, dass W10 auf der Kiste so oder so die Installation verweigert, wenn es nicht einmal mehr auf halbwegs aktuellen Atom-CPU zu installieren geht.



Angesichts von IDE/AGP und den restlichen Beschränkungen des Systems ist das auch völlig in Ordnung so und auf eine 40er Festplatte kannst Du W10 genauso knicken.