„Amilo Xi1546 und eine 1TB HDD“

Zumindest technisch gibt es m.E. keinen Grund, warum die Platte nicht laufen sollte bzw. wieso die kleine funktioniert und die grosse nicht. Im Amilo-Forum wird auf das BIOS eines baugleichen Alienware verwiesen, allerdings geht es da um Probleme mit RAM:



https://www.amilo-forum.de/topic,19639,45,-Amilo-xi-1546-mit-4GB-RAM.html#p205085



Vielleicht hülfe das auch bei Dir und Deinem Plattenproblem. Crucial bietet z.B. sogar SSD mit 2GB für dieses Teil an, also müsste es grundsätzlich mal laufen:



http://www.crucial.de/deu/de/upgrade-kompatibel-mit/Fujitsu/amilo-xi-1546



SATA3 schafft das Laptop nicht, sondern nur SATA1. An manchen Platten gab es dann einen Jumper, mit dem sich dieser Modus explizit einstellen liess und falls möglich, stelle mal den Zugriffsmodus zwischen IDE-kompatibel und AHCI um, je nachdem was eingestellt ist und erhöhe die Erkennungszeit des BIOS. Meist lässt sich da bei älteren oder den kastrierten BIOS von Notebooks sowieso nicht viel drehen. Mal ein Ohr an der Platte und Anlaufgeräusche sind zu hören?



CMOS-Clear und ggf. mit Live-CD booten und dort mal die Laufwerke abfragen hast Du schon versucht?



Viel mehr fällt mir da jetzt auch nicht ein, ausser das der Rechner selber eben doch eine Macke hat.