„Akoya E1212 - Das Maximum aus dem Netbook rausholen“

Moin allerseits,



vor kurzer Zeit wurde mir das Netbook Medion Akoya E1212 geschenkt. Zugegeben, es ist schon "etwas" betagter (laut Aufkleber auf der R?ckseite von Mai 2009). Die CPU ist ein Intel Atom N270 (leider nur ein Kern, aber wenigstens zwei Treads), der RAM beschr?nkte sich auf 1GB, Graka ist eine Intel GMA 950.

Nun ist es mein Ziel noch m?glichst "viel" Leistung aus der Kiste herauszuholen. Beim St?bern im Netz stolperte ich ?ber einen Versuch, das besagte Netbook (in dem Test wird das Modell E1210 verwendet, das nahezu baugleich mit meinem E1212 ist) schneller zu machen:



http://www.tomshardware.de/Netbook-Aldi-Tuning-Akoya-MSI-Wind,testberichte-240190.html



Auch wenn das Fazit dem Netbook eine schwache CPU bescheinigt, zum fehlerfreien Abspielen von 720p Videomaterial mit dem "Mediaplayer Classic" reicht die Anfangskonfiguration so grade eben aus (beim VLC Player gibt es Ruckler und Tonprobleme => CPU Limit 100% erreicht).

Eine SSD (Sandisk 240GB) habe ich noch ungenutzt herumliegen gehabt und damit die 160GB HDD ersetzt. Dazu Windows XP gegen Windows 7 Home 32Bit getauscht. Und dann noch den RAM gegen einen zwei GB Riegel ersetzt.



Insgesamt f?hlt sich das "Arbeiten" am Ger?t nun deutlich fl?ssiger an, ist aber noch nicht genug, um damit zufrieden zu sein.



Nun bleibt noch der im oben verlinkten Artikel beschriebene BIOS Flash.

Das Akoya ist eben auch Baugleich mit dem "MSI U100", dessen BIOS eine OC Einstellung von 24% m?glich macht. Da der ATOM N270 kein Hitzkopf ist, sollte die Temperatur kein Problem darstellen, auch wenn der L?fter wohl etwas schneller dreht.



Zum BIOS Flash wird nun der "MSI U100" Treiber der Version 1.09 ben?tigt, der aber auf der MSI Homepage nicht mehr erh?ltlich ist.



Kennt jemand eine zuverl?ssige und saubere Quelle, bei der dieser Treiber zu bekommen ist?



Au?erdem m?chte ich nat?rlich die Kiste nicht durch einen Fehlversuch beim Flashen ins Nirvana schie?en.

Was sollte ich dabei beachten?





Danke f?r Tipps

Gruss

Hellawaits