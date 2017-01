den zeit-server bemühe ich im normalfall genau einmal, während der installation.

übrigens, weil connection is not secure, debian liegt an zweiter stelle bezüglich sicherheitslücken.

und an dritter folgt sogleich ubuntu. DAS ist keine gute werbung für linux. dem laien interessierts nun mal nicht, das diverse lücken bei linux rasch gestopft werden. der liest nur: sicherheitslücken und das wars.

http://www.krone.at/digital/diese-programme-hatten-die-meisten-schwachstellen-loechrige-software-story-547137

an erster stelle ist android zu nennen. auch irgendwie linux.

man könnte meinen das linux mist ist!

aber das windows mit keinem wort erwähnt wird, ist auch irgendwie seltsam.