„Wie bekomme ich das rote Kreuz in den Adaptereinstellungen für Breitband weg?“

Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich versuche die ganze Zeit am Notebook die mobile Breitbandverbindung H5321gw zu aktivieren, bzw in den Adaptereinstellungen das rote Kreuzchen weg zu bekommen, indem ich eine Verbindung versuche zu schaffen, aber am Ende kommt jedesmal die Meldung "Es kann keine Verbindung hergestellt werden " und " Die Verbindung des Computers wurde entweder getrennt oder der Computer war nie mit verbunden".

Leider kenn ich mich damit bislang überhaupt nicht aus und weiß nicht wie das aktiviert werden kann, brauche Hilfe - vielen Dank