Was haltet Ihr von fest verlöteten CPU in Laptops ?

Also jedes Mal wenn ich in diverse Elektronikläden gehen und an den Laptops vorbei komme kann ich nur noch mit dem Kopf schütteln...So einen Haufen Sch.... werde ich auf jeden Fall nicht kaufen.

Der Oberhammer ist dann auch noch das innerhalb der I3, I5 und I7 Klassen dann auch noch fest verlötete Geräte verkauft werden.

Bei HP habe ich allerdings erfahren können im Businessbereich die Rechner teilweise doch noch austauschbare CPU's haben. Also mit Sockel. Aber vielleicht sollte man auch etwas positives daraus mit nehmen. Bei einem eventuellen Defekt innerhalb der Garantiezeit bekommt man ein komplett neues Gerät.

Habt Ihr schon ein Solches Gerät in Gebrauch ?