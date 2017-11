Tausch UMTS Modul für Livebook P772

Hallo Gemeinde.

Besitze zur Zeit ein Fujisu Livebook P772 mit einem UMTS Modul Sierra Wireless Gobi 3000 (UMTS-Downlinkgeschwindigkeit 14.4 Mbit/s, UMTS-Uplinkgeschwindigkeit 5.76 Mbit/s). Funktioniert mit meiner Sim wunderbar. Die 14 Mbit/s werden locker erreicht. Mehr ist natürlich mit diesem Modul nicht mehr möglich, obwohl mein Vertrag deutlich mehr bittet.

Daher denk ich um ein austausch dieses Module nach. Ein LTE Sierra Wireless MC7710 (UMTS-Downlinkgeschwindigkeit up to 100 Mbit/s, UMTS-Uplinkgeschwindigkeit up to 50 Mbit/s) zb. Hier und da findet man original gebrauchte Module (aktuell ca 80,-). Neu und original sind mir aber zu teuer.

Auch finde ich andere Module von anderen Hersteller. Sagt mir aber nichts. Wie DAS zb.

Die Hauptfrage ist aber, muß die Antenne auch getauscht werden? Und was taugt das Teil (link von mir) überhaupt? Alternativen von anderen Hersteller vielleicht?

Keine Frage, könnte mir um weniger Geld auch ein zb Mobiles LTE-Wi-Fi, bzw USB Web Stick kaufen. Will ich aber nicht.

Vorab schon mal einen fetten Dank und nette Grüße