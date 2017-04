„Seltsame Tastaturprobleme“

Seit ca. 1 Woche habe ich mit meiner Laptop-Tastatur seltsame Probleme, wo ich vorher überhaupt keine hatte. Es ist auch nichts passiert, das die plötzlichen Probleme erklären könnte (wie z.B. Sturz, verschüttete Flüssigkeit, ...)

(1) Da gibt es die Zeiten, da wird auf einzelne Tasten nicht reagiert, z.B. typisch ist r, o, Pfeil nach oben, Tab, .. die anderen gehen prima. Beim Druck auf die Taste ist auch kein unüblicher Widerstand, etc. zu spüren, der Computer reagiert einfach nicht darauf. Wird es ein paarmal erneut versucht, geht diese Taste dann aber plötzlich doch und in den nächsten Sekunden (oft) auch, ohne dass an der Anschlagsituation etwas geändert wurde (z.B. die Heftigkeit...)

(2) Dann gibt es aber auch Zeiten, wo plötzlich andere Tasten Probleme machen und die zuvor problematischen funktionieren

(3) Oder (eine gewisse Zeit) alles wie gewünscht funktioniert.

Nach dem Restore eines Backups schien das Problem behoben, stellte sich dann aber nach kurzer Zeit wieder ein. Also Fall (3)?

Ich schwanke zwischen den Ansichten, dass es sich dabei um ein Software-Problem oder ein Hardware-Problem handelt...

Könnte ein Wackelkontakt eine solche Anomalie auslösen? Wo wäre dieser dann wahrscheinlich? Innerhalb der Tastatur selbst? Im Kabel von Tastatur zu Hauptplatine?Auf der Hauptplatine? Bauche ich - OMG - vielleicht gar einen neuen Laptop??

Viele Grüße & einen schönen Sonntag,

Mdl