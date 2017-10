„Netbook Datenträger ist sehr hoch belastet“

Die Informationen sind etwas verwirrend bzw. unvollständig.

Bitte beschreibe das Problem etwas genauer!

ein älteres Netbook von Asus

Bitte gib den genauen Typ des Netbooks an!

Im Taskmanager zeigt er mir an des es um die 80-99% belegt ist

Was genau ist zu 80-99% "belegt"?

Im Titel erwähnst Du den Datenträger, also die Festplatte. Wenn die Festplatte zu 99% belegt ist, kann sie nicht im nächsten Moment wieder zu 80% belegt sein.

Ist der RAM gemeint oder die CPU?

Es hat als BS Windows 10 Pro drauf.

Welche Bit-Ausgabe (32 oder 64 Bit) ist installiert?

Worauf muss ich achten bzw was kann ich machen das es schneller wird ausser ein SSD Festplatte zu kaufen?

Eine SSD wird voraussichtlich keine (über den Placebo-Effekt hinausgehende) Geschwindigkeitsverbesserung bringen. Außerdem müsste sie ja in der Größe die HDD ersetzen, was für so ein Gerät eine preislich fragwürdige Investition wäre.

Gruß, mawe2