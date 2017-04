Mega-Preishammer: Windows 10 / Android Kombi-Tablet mit Tastatur für 154 Euro

Chuwi HI 10 Plus mit angedocktem Tastatur-Cover. (Foto: Gearbest)

Im Rahmen einer limitierten Raushauaktion ist das Chuwi Hi 10 Plus Tablet mit Windows 10 und Remix OS (Android-Version mit Fenstertechnik) inklusive andockbarer Tastatur für 154 Euro zu haben.

Getestet wurde das Ding hier: REPORT China Tablets, Teil 1: 200 Euro Geheimtipp-Tablet mit Windows 10 und Android. Beim Sonderangebot geht es um die Version mit Intel Z8300 CPU.

Die ist nur einen praktisch unbedeutenden Hauch schwächer als das teurere Tablet mit Intel Z8350 CPU.

Bereits der Preis für das Tablet ist mit 154 Euro ein echtes Schnäppchen. Aber es kommt noch besser! Wer die Bestellseite genau anguckt (siehe Bild) kriegt unten die Option zusätzlich für 0 Euro (also kostenlos) das passende Tastatur-Cover dazu zu bestellen, das einzeln sonst rund 25 Euro extra kostet.

anz wichtig! Unten auf der Bestellseite hier auf "Buy Together and Save" klicken. Dann wandert die passende Tastatur kostenlos für 0 Euro mit in den Warenkorb.

Hier geht es zur Bestellseite: CHUWI HI10 PLUS Tablet PC - INTEL CHERRY TRAIL Z8300 DEEP GRAY

ACHTUNG: Bitte unbedingt beachten, dass die Tastatur englisches Tastenlayout hat - wie eigentlich bei allen China-Tablets der Fall. Blind-Tippern wird das egal sein, ansonsten gibt es ab ca 3 Euro Tastenaufkleber (siehe beispielsweise Angebote bei Amazon). Bezüglich der Tastatur muss ich ergänzend zu den Berichten noch eine Macke melden:

Tastatur-Macke bei Android: Beim Test des Tablets mit der Original-Schutzcover-/Andock-Tastatur des Herstellers (es gibt eine Cover-Variante und eine Andock-Variante) trat unter Android ein ärgerliches Fehlverhalten auf. Das Tablet geht bei angesteckter Tastatur nicht komplett in den Ruhezustand. Es aktiviert sich endlos alle 30 Minuten und schläft danach wieder ein. Das saugt den Akku rasch leer.

Es ist also nicht sinnvoll möglich, das Tablet mit "schlafendem" Android bei angesteckter Tastatur zu transportieren beziehungsweise im Akku-Betrieb zu belassen. Unter Windows 10 tritt dieses Fehlverhalten nicht auf, es scheint also ein Android-Problem zu sein. Recherchen haben ergeben, dass dieses "Chuwi-typische" Problem bereits länger bekannt ist und auch bereits bei den (noch erhältlichen) Vorgängermodellen auftritt. Unter anderem hat ein Besitzer das Fehlverhalten auf Youtube dokumentiert und es wird auch schon lange im offiziellen Forum von Chuwi beklagt.

Leider ärgert hier der miserable Support von Chuwi extrem. Auch nach Monaten hat der Hersteller keine Abhilfe geschaffen und reagiert auch auf die Anfragen in seinem Forum nicht. Ein unabhängiger Android-Entwickler hat für das Problem einen Patch geschaffen und dokumentiert. Von dem wird mehrfach berichtet, dass er funktioniert, aber die Durchführung ist unzumutbar kompliziert (Gerät entsperren, rooten, diverse weitere Aktionen). Und das tröstet natürlich nicht darüber hinweg, dass der Hersteller sich seit Monaten nicht um dieses ärgerliche Problem kümmert.

Das Problem tritt wohlgemerkt nur bei Android / Remix OS auf, nicht bei Windows 10 und auch nur mit den Original-Tastaturen des Herstellers. Mit anderen externen Tastaturen (USB, Blutooth) wird kein Problem gemeldet. Ohne Patch gibt es im Moment nur einen Weg: das Gerät bei Nutzung mit Remix OS / Android und Tastatur herunterfahren wenn es länger nicht genutzt wird und nicht nur in den Standby-Modus schalten. Das ist unschön jedoch nicht allzu dramatisch, da das Gerät flott bootet

Windows 10 Creators Update: Inzwischen habe ich das Testgerät mühelos auf das aktuelle Windows 10 Creators Update aktualisiert - funzt perfekt. Zum Angebot sei noch erwähnt, dass es hier um ein Tablet geht, dass in dieser Form in Deutschland nicht angeboten wird. Es hat halt Windows 10 UND gleichzeitig auch Remix OS drauf, einen sehr guten Android-Ableger mit Fenstertechnik (siehe Bericht).

Übrigens: Der HDMI-Ausgang des Tablets funktioniert super, selbst der Betrieb in UHD-Auflösung an einem TV klappt mühelos. Auch so ein HDMI-Ausgang ist bei "China-Tablets" generell selbstverständlich.

Alles zusammengerechnet ist das Chuwi Hi 10 Plus - inklusive das Sonderangebot hier - ein sehr guter Deal. Hier geht es zur Bestellseite: CHUWI HI10 PLUS Tablet PC - INTEL CHERRY TRAIL Z8300 DEEP GRAY

