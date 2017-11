„Medion akoya Mod.Nr: MD99170 + W8 HORROR!!!!!!“

Medion hat das Bios dermaßen kastriert, daß dies definitiv nicht möglich ist.

Probleme: W8 startet nicht auf anderen Geräten, nur auf diesem Medion-Gerät.



Das dürfte schlicht am UEFI bzw. SecureBoot liegen. Hast Du also eine halbwegs aktuelle Scheibe mit einem 64bit Ubuntu von Stick, so würde ich diesen anstecken und ggf. im UEFI nachschauen, ob der dort unter den Bootmedien aufgeführt wird. Wenn ja - versuche darüber zu starten.



Nächster Plan wäre das Abschalten von UEFI/Secureboot und das Umschalten auf Legacy/CSM. Dann sollte ein Booten mit anderen Medien ebenfalls möglich sein über die üblichen F-Tasten F8-F12.



Es gäbe vielleicht noch die Option, mittels eines W8.1 von Stick die Kiste zu starten und dann entweder einen weiteren Nutzer anzulegen und darüber zuzugreifen oder vielleicht sogar per Reparatur das Passwort zu löschen.



Alle Angaben natürlich wieder wie immer ohne Gewehr, aber mit Pistole, da ich das BIOS des Läppis natürlich nicht kenne und daher nur annehmen kann, was sich da überhaupt einstellen lässt.



http://winfuture.de/faq/Passwort-vergessen-So-setzen-Sie-Ihr-Windows-Passwort-zurueck-149.html



Wenn die Kiste bis zum Login bootet, dann sollte sie sich doch wenigstens 'richtig' herunterfahren lassen und damit die Hiberate-Geschichte weg sein. Und prüfe, ob es sich um ein lokales oder ein MS-Konto handelt, denn dann hättest Du noch so eine Xhance:



http://www.giga.de/downloads/windows-8/tipps/windows-10-passwort-vergessen-was-tun/