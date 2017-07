„MacBook 5,2 (Anfang 2009) startet nicht - kein Bild, kei Startton, keine Anzeige“

Schade…, dass war ersteinmal alles was mir so auf Anhieb so eingefallen ist.





•INTERNE Power-Kontakte korrodiert? - Kontakte reinigen.

so plötzlich?



Naja, wenn die Kontakte korrodiert sein sollten und falls Du den Mac zwischen den paar Stunden bewegt oder transportiert hast, dann kann es schon der Fall sein, dass es “plötzlich” kein Strom mehr gibt.

Habe das MacBook vormittags um 11 Uhr heruntergefahren und beim Neustart um 14 Uhr war es tot

Hmmmm, okay !!! Das ^^^^^^^ hört sich dann entweder nach einem Batterie Problem an.



- Möglicherweise ist die Elektronik des Akkus kaputt oder falls die Batterie uralt ist, dann schaltet eine Sicherheitsvorkehrung im Akku den Strom ab. Das kann von einem Moment auf den anderen passieren.

oder:



Ich tippe aber auf die schlechtere Alternative:

Das Mainboard/Motherboard hat den Geist aufgegeben. Höchstwahrscheinlich sind elektronische Bauteile des Schaltkreises welcher den Betriebsstrom und das Akku-laden reguliert, während deiner Mittagspause durchgebrannt.







Wünsch Dir viel Glück!!! ... und es würde mich sehr freuen wenn Du uns/mir die Diagnose des Reparatur-Centers mitteilst.





Herzlichen Gruss,

Rickard