Laptop für 5.Klässler - Entscheidungshilfe !

Mein Jüngster soll zum 10. Geburtstag einen eigenen Computer bekommen.

Anbetrachts der Erfahrungen mit unsern anderen beiden Kindern habe ich ihn zu einem Laptop hin beraten - er möchte einen schwarzen am besten mit beleuchteter Tastatur und neben der Schule will er natürlich damit spielen können.

Auf meinem Rechner spielt er in erster Linie "Need for Speed" Titel (auch wenn ein paar davon ab 12 sein sollen - so reif ist er zum Glück schon) allerdings die "älteren" (2005 er Version) und trackmania united sowie Siedler 7 u.ähnl.

damit das Teil auch wirklich 2-4 Jahre genügt habe ich nunmehr 2 Favoriten:

HP ba003ng - CPU A10-9600P 8GB RAM, Grafik R7 M440 mit 2GB, 256 GB SSD, 1366*768 auf 15,6" (matt entspiegelt)

Pro: Akku-Laufzeit laut Datenblatt 8-9 Stunden (!)

Contra: unbeleuchtete Tastatur

oder

ACER TravelMate P455MG - CPU i5-4210U 4GB RAM, Grafik Radeon HD 8750M, 500 GB Festplatte, 1920*1080 auf 15,6" ComfyView (keine Ahnung ob Matt oder Glänzend)

Pro: beleuchtete Tastatur

Contra: Akku Laufzeit laut Datenblatt 3,5 Stunden / etwas Dicker als der HP

preislich ist der Abstand nicht der Rede Wert - in den Acer würde ich auch meine alte Samsung SSD (256 GB) einbauen können - Windows hätten beide (für den ACER gibt es ja doch immer noch das kostenfrei Upgrade ;))

Mein Problem ist, dass der ACER zwar eigentlich besser Leistungsdaten hat, aber durch die höhere Displayauflösung vermutlich eher schwächere Gamingperformance zeigen wird & Last not Least ist der akku-Laufzeit signifikant niedriger.

Andererseits hat Computer-Bild in einem Test behauptet der HP Akku würde nur 3,5 Stunden halten (also genauso kurz wie der ACER) ...

Wenn es hier also jemanden gibt der mir verraten kann ob man mit dem ACER eventuell doch länger als 3,5 Stunden zum Beispiel Filme schauen kann oder mir anderweitig nützlich Aspekte verrät wäre ich wirklich froh (vor allem wenn es meiner Enstcheidungsfindung nutzt).