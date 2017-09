Kaufentscheidung Multimedia-Laptop - HP oder Dell?

Desktop-PC kommt leider nicht in Frage. Die absolute Preisschmerzgrenze liegt bei 1200,- €. Neben Quad-Core-Prozessor sollte eine SSD in Kombi mit einer HDD verbaut sein und der Bildschirm nicht kleiner als 15,6 " sein. Akku-Laufzeit und Gewicht sind zweitrangig. Schön wäre es wenn der Laptop nicht wie eine typische Gamingmaschine aussehen würde. Prinzipiell habe ich mich auch schon auf zwei Laptops beschränkt. Einmal der neue Dell Inspiron 7577 und auf der anderen Seite der HP Power Pavilion 15 cb005ng. Nun die Frage an euch: könnt ihr einen der beiden aufgrund Ausstattung / Erfahrung etc. empfehlen? Habt ihr noch andere Vorschläge? Ich freu mich auf eure Antworten. Vielen Dank!