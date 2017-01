„HP 8570W Mauszeiger über Touchpad friert immer wieder ein?“

Habe bei meinem HP 8570w seit einiger Zeit folgendes Problem:



Wenn ich mit dem Touchpad den Mauszeiger stuere, dann bleibt der Pfeil am Display imemr wieder mal ohne Reaktion stehen ...dann hilft nur irgendwelche Tasten drücke und irgendwann gehts dann wieder.

Die Steuerung über den orangen Joystick in der Mitte der Tastatur geht auch wenn über das Touchpad eben grad mal nichts geht.



Ist das ein Software-/Treiberproblem oder evtl. Harwaretechnisch bedingt?

Wie kann ich diesen Fehler am beheben?

Bewertung dieses Beitrages Nickles /forum/mobile-computer-tablets-und-notebooks/2017/hp-8570w-mauszeiger-ueber-touchpad-friert-immer-wieder-ein-539196808.html 07.01.2017 0 3 von 5 von 5