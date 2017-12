Ausgerechnet diesen in der Bucht würde ich nicht nehmen. Der Standort ist in Malaysia, die Lieferzeit irgendwann ab Mitte Januar und ob das Ding dann einen freien oder europäischen Regionalcode hat, weisst Du dann immer noch nicht.



Bei Geizhals kannst Du mal diese Liste durchforsten, ich nehme an USB 2.0 dürfte genügen und bei Brennern immer besser mit 2 rechnerseitigen USB-Ports oder mit Netzteil.



In der Bucht ist unterhalb von ca. 20€ auch nichts wirklich Reelles dabei.



Andere Frage: Handelt es sich um ein Laptop oder einen Desktop-PC und möglicherweise sogar noch um ein IDE-Laufwerk (also genaue Gerätebeziechnung bitte herausfinden und angeben)?





Zu 99% will sie diesen als externes Laufwerk nutzen, da das eingebaute öfters streikt und sie kein neues einbauen möchte.



Punkt A: Auch externe Laufwerke können streiken und man hat das Gemurkse mit den Kabeln



Punkt B: Der Einbau wäre ja einmalig mit Öffnen des Seitendeckels und Tausch des Laufwerks, so schwierig ist das am Ende auch nicht und sicher kann da ein Bekannter helfen.