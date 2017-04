„BeschriebeneDatenträger "Recovery " von funktionieren NIE“

Und das alles ist keine Frage des Alters, man kann noch bis zur Urne lernen.

Sehe ich genau so. Ich weiß auch nicht, wieso manche Leute hier immer wieder erzählen müssen, wie alt sie sind. Einer schreibt, dass er Erfahrungen mit Linux sammeln will, aber schon 54 ist! Hier betont jemand, dass er 76 ist und anscheinend noch nie was von einer ordentlichen Backup-Strategie gehört hat. Da fragt man sich doch, was das soll.