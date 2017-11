„Notebook – Tips zum Kauf (Gelegenheitsgerät)“

Hallo!

Ich werde Jänner einen 1wöchigen Krankenhausaufenthalt haben, das ist einer der Gründe warum ich mir ein Notebook kaufen will.

Desweiteren werde ich es nicht groß oft nützen (habe einen Stand-PC den ich ständig benütze), außer manchmal wohl für Urlaub oder Reisen. Und: Wenn mein Stand-PC wieder einmal kaputt wird (das ist nur eine Frage der Zeit) – dass ich einen Computer habe auf dem ich nahtlos weiterarbeiten kann



Ok, was will ich wohl:

- Folgende Programme verwenden: Word, Excel, Firefox, Thunderbird, Dropbox, gomplayer Filme schauen

-> also Leistung wohl nicht so wichtig (will keine Spiele spielen oder irgendwas aufwändiges)



- ‚Qualität‘ mit wenig Leistung. Ich meine: Beim Notebook soll möglichst lange nicht der Lüfter eingehen (oder laut zum rasseln anfangen), es soll nicht übermäßig heiß werden oder plötzlich die Tastatur kaputt gehen, es sollte unter diesem Aspekt lange halten



- Wlan verwenden kann (haben wohl alle?)

Ich daheim meinen nicht-wlan router verwenden kann, also ich habe eine Box für Internet mit Kabel, kein wlan (haben das auch alle?)

Bzw. was muss das Notebook haben dass ich zur Not das Internet von meinem Handy verwenden kann? Wohl eh nur usb anschluß..



- Nicht so teuer – wird wohl gut gehen weil ich kaum Leistung brauche. Werde es ja wenig verwenden, brauche also auch keinen großen Bildschirm oder sonstwas.



- Chromebook wäre interessant, aber ich habe mein ganzes Office auf Word und Excel aufgebaut, also da werde ich jetzt nicht umstellen, daher geht Chromebook für mich nicht



- Gebrauchtes Business-Notebook scheint mir wohl geeignet. Hat wer Tips für Anbieter?

(Bin in Österreich übrigens)

Ok, hier hat mir schon wer einen Tip gegeben, Danke

https://www.lapstore.de/f.php/shop/lapstore/f/1250/lang/de/kw/Dell-Latitude-E6430-Serie/

Der scheint mir gerade interessant:

https://www.lapstore.de/a_conf.php?shop=lapstore&lang=de&a=19647

(128gb ssd wäre wohl interessant (weil habe eh externe festplatte für daten), aber kostet schon 44eur mehr als 320gb hdd die drinnen ist)





LG voll lieben Dank für Tips!