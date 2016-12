„Kaufberatung Notebook (analog Prad.de) gibt's das?“

Hallo Leute, möchte meinen Jungen (17. J.) beim Kauf seines ersten Notebooks unterstützen. Er möchte gerne den Flugsimulator X Plane 11 haben (kommt im Jan. auf den Markt). Dafür braucht man unbedingt die GTX 970, sagt er. D. h. man wäre etwa hier:

Asus G752VT-GC046D - Core i7-6700HQ 2.60GHz (GTX970/DOS)

für etwa 1300 € ohne sonst was dabei ... Nun habe ich zuletzt dank eurer Hilfe bei Prad.de eine Kaufberatung für Monitore gefunden, da mir echt geholfen hat.

Frage: Gibt's das auch für Notebooks - oder ist das was ganz anderes? Ich fürchte, es ist anders - aber so wäre es einfacher ...

Und noch eines: Wenn es unbedingt dei GTX 970 sein soll, was für einen Prozessor sollte die Maschine dann etwa haben (damit der i7 oder der i5 nicht "bremsen")?

Wenn ihr mir kurzfristig einen Hinweis geben könntet - wäre super !!

Gruß Lessismore