Wenn er kaputt ist...

Seltsames Erlebnis heute mit (m)einem Desktop: irgendwann ging die Maus nicht mehr.

Neustart - dann ging sie wieder, für 2, 3 Minuten.

Nach einer Viertelstunde hat auch die Tastatur versagt. Kabelmaus, Kabeltastatur.

Jetzt war die Frage: Softwarefehler oder Hardware: In den wenigen Minuten, die jeweils zwischen Neustart und Versagen geblieben sind, hab ich softwarenmäßig einiges versucht, bis klar wurde, die Hardware ist hin, genauer gesagt, alle USB-Ports. Hätte er noch einen PS2-Anschluß gehabt, hätte eine alte Tastatur drangepasst. Hat er aber nicht. Ganz vom Netz nehmen und wieder anschließen hat nichts gebracht.

Was also macht man mit einem Auto ohne Lenkrad, einem PC ohne Bedienelemente?