Tastatur und Maus spinnen

Hallo liebe Leute,
hiiiiier seht Ihr sccccchon eiiinen Teiiiiil des Problems:Die Tastatur und MMaus arbeiten entweder
Ultraaaalangssssaaaaaaaam, sprunnnnnghaaafffft odeeeeer gggggar nicccccht. Schaut lustig aus ist 
aber nicht.
Natürlich habe ich ein zweites Set probiert, mit gleichem Ergebnis.
Ich benutze Windows10, Asus Prime Z690 WIFI, Intel i5 CPU, 64GB RAM.
Wer weiss ein Progy welches das RAM testet.
Im Augenblick arbeitet die Tastatur wieder einwandfrei. Die Maus macht aber gar nichts.
über guten Rat freut sich
    Gottfried2000

perfmon /report ist nichhhhhtttt  ggggelaaaaaufen

