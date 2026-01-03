BIOS Update - Win 11 lässt sich aus dem Energieparmodus nicht aufwecken

Hallo,

ich habe nach langer Zeit wieder einmal einen BIOS Update erfolgreich ausgeführt. Natürlich musste ich die BIOS Einstellungen nach dem Update wieder neu herstellen.

Nun habe ich das Problem, dass mein Win 11 sich aus dem Energiesparmodus nur noch mit dem Einschalttaster aufwecken lässt. Weder Tastaur, noch Maus können Win 11 nicht aufwecken. Ich habe im BIOS alles erneut durchgecheckt und alles ist richtig eingestellt. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?

Mainboard MSI B550-A Pro, Windows 11 Ver.24H2 Build 26100.7642