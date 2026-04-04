der unbedarfte User...

Du schreibst selber:" Kein Backup? Kein Mitleid!"

Wer sich ein schwarzes Kästchen in den Motorraum hängt und davon einen größeren Spritspareffekt erwartet, ist auch selber Schuld.

Dann gibt es noch die "Sparlampen" die sich so ein Kästchen hinter den Fernseher klemmen und glauben, sie könnten damit alle Bezahlprogramme kostenfrei sehen...

Diese Liste kann man beliebig fortsetzen.

"Täglich steht ein Dummer auf, den muss du finden". Den Spruch kennst du natürlich.

Gruß

PS.

Mitte der 90er Jahre war die Auslagerungsdatei ein probates Mittel, Windows bei Laune zu halten.