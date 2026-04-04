Betroffen war wie immer der unbedarfte User...
https://www.techbook.de/pc-mac/software-pc-mac/softram-fake-speicher-betrug
Gruß
Betroffen war wie immer der unbedarfte User...
https://www.techbook.de/pc-mac/software-pc-mac/softram-fake-speicher-betrug
Gruß
der unbedarfte User...
Du schreibst selber:" Kein Backup? Kein Mitleid!"
Wer sich ein schwarzes Kästchen in den Motorraum hängt und davon einen größeren Spritspareffekt erwartet, ist auch selber Schuld.
Dann gibt es noch die "Sparlampen" die sich so ein Kästchen hinter den Fernseher klemmen und glauben, sie könnten damit alle Bezahlprogramme kostenfrei sehen...
Diese Liste kann man beliebig fortsetzen.
"Täglich steht ein Dummer auf, den muss du finden". Den Spruch kennst du natürlich.
Gruß
PS.
Mitte der 90er Jahre war die Auslagerungsdatei ein probates Mittel, Windows bei Laune zu halten.
Hallo H1,
Mitte der 90er Jahre war die Auslagerungsdatei ein probates Mittel, Windows bei Laune zu halten.
Aber man muss auch dazu sagen, die Arbeitsgeschwindigkeit brach Gewaltig ein, sobald der Arbeitsspeicher nicht reichte und Daten ausgelagert wurden.
Je nach dem welche Arbeiten am PC erledigt wurden, konnte man eine Kaffeepause einlegen, bis der PC wieder für weitere Eingaben, oder weitere Arbeitsschritte zur Verfügung stand.
Ja die guten alten Zeiten.