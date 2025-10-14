Warum nur 2400 MHZ bei DDR4 Ram

Kann mir jemand sagen,warum in einem gekauften PC der Takt bei DDR 4 Ram nur auf 2400 MHZ eingestellt war? Ich habe ihn im Bios nun auf 3600 MHZ eingestellt. Wurde der PC schlecht konfiguriert,oder hat das andere Gründe? Und was bringt mir jetzt die höhere Taktrate?
Mainboards, BIOS, Prozessoren, RAM 27.321 Themen, 124.416 Beiträge
Der PC wurde offenbar schlecht konfiguriert bzw. einfach vergessen das umzustellen. Ist manchmal auch nervig, weil diese Einstellung z.B. bei einem BIOS-Update oder einem Bootproblem des PCs verloren gehen kann.
Die höhere Taktrate bringt Dir eine höhere Geschwindigkeit Deines Arbeitsspeichers.
Die höhere Taktrate bringt Dir eine höhere Geschwindigkeit Deines Arbeitsspeichers.
Das ist ja logisch. Aber was bringt das in der Praxis? So bei Games zum Beispiel? Oder im allgemeinen? Bei welcher Anwendung würde sich das merklich bemerkbar machen?
Bei Spielen bringts Dir höhere Frameraten, wenn Du nicht im GPU-Limit spielst. Ansonsten auch bei vielen rechenintensiven Aufgaben einen Vorteil, den Du in Benchmarks auch deutlich siehst, aber beim täglichen Umgang mit dem PC oft kaum bemerkst.
Denn da stehst Du ja nicht mit der Stoppuhr da, ohne die Dir nicht auffallen würde, wenn irgendwas z.B. 10% schneller geht.