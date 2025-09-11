HP Z2 Tower G4 Workstation started nicht mehr

Historie: Nach SW-Installation (Adobe Premiere und Photoshop 12) startet PC erfolglos in den Reparaturmodus. Eine Startdisk W11 läuft zwar an, der Bildschirm bleibt dunkel, kein Erfolg.

Als letzten Ausweg Netzstecker gezogen und CMOS Batterie für eine Minute ausgebaut. Jetzt geht gar nichts mehr. Drücken von ESC, F9 oder F10 beim Starten bleibt wirkungslos, der Bildschirm bleibt dunkel. Etwa 3 sek. nach Start piept es 2x kurz, die Einschalttaste leuchtet, aber weiter passiert nichts.

Habe das Gerät refurbished gekauft und stehe jetzt auf dem Schlauch. Bin leider kein PC-Guru. Wer kann mir weiterhelfen?

Danke für jede Hilfe

Dieter