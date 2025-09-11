Mainboards, BIOS, Prozessoren, RAM 27.320 Themen, 124.410 Beiträge

Verfolgung starten Optionen

HP Z2 Tower G4 Workstation started nicht mehr

saberlo / 1 Antworten / Baumansicht Nickles

Historie: Nach SW-Installation (Adobe Premiere und Photoshop 12) startet PC erfolglos in den Reparaturmodus. Eine Startdisk W11 läuft zwar an, der Bildschirm bleibt dunkel, kein Erfolg.

Als letzten Ausweg Netzstecker gezogen und CMOS Batterie für eine Minute ausgebaut. Jetzt geht gar nichts mehr. Drücken von ESC, F9 oder F10 beim Starten bleibt wirkungslos, der Bildschirm bleibt dunkel. Etwa 3 sek. nach Start piept es 2x kurz, die Einschalttaste leuchtet, aber weiter passiert nichts.

Habe das Gerät refurbished gekauft und stehe jetzt auf dem Schlauch. Bin leider kein PC-Guru. Wer kann mir weiterhelfen?

Danke für jede Hilfe

Dieter

bei Antwort benachrichtigen
hatterchen1 saberlo „HP Z2 Tower G4 Workstation started nicht mehr“
Optionen
Etwa 3 sek. nach Start piept es 2x kurz,

Könnte der Arbeitsspeicher (RAM) sein. Entweder defekt, oder nicht richtig gesteckt. Also den oder die RAM-Riegel entnehmen und neu einstecken.

Natürlich alles ohne Strom, Stecker ziehen und kurz warten.
Dann mit einem Riegel einen Start versuchen, evtl. Riegel tauschen.

Gruß

h1

Gestottertes Wissen ist besser als eloquente Dummheit. Marcus Tullius Cicero (106 - 43 v.Chr.Rom) Staatsmann und Philosoph
bei Antwort benachrichtigen