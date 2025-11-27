Ersatz Arbeitsspeicher

Wir wollten auf ein altes, schon länger nicht mehr genutzes Notebook Satellite L500 1C7 Linux Ubuntu installieren.

Da derzeit nur 2x2 GB Arbeitsspeicher verbaut sind wollten wir dies etwas aufrüsten, d.h. 2x4 GB, da das sicherlich kein Fehler sein dürfte wenn:

1. Das überhaupt bei dem alten Teil möglich ist

2. Passende RAM finden

3. Preislich bei dem alten Teil vertretbar ist



Welche würden da passsenund auch fnktionieren/erkannt werden.

Bei Ebay einige gebrauchte gefunden, jedoch weiß ich letztendlich nicht ob die angebotenen Riegel passen, wenn diese eine andere Bezeichnung haben.

Kann mir da evtl. einen Link senden oder Rat/Hinweis geben - Danke