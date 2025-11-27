Mainboards, BIOS, Prozessoren, RAM 27.324 Themen, 124.428 Beiträge

Ersatz Arbeitsspeicher

Wir wollten auf ein altes, schon länger nicht mehr genutzes Notebook Satellite  L500 1C7 Linux Ubuntu installieren.
Da derzeit nur 2x2 GB Arbeitsspeicher verbaut sind wollten wir dies etwas aufrüsten, d.h. 2x4 GB, da das sicherlich kein Fehler sein dürfte wenn:

1. Das überhaupt bei dem alten Teil möglich ist

2. Passende RAM finden

3. Preislich bei dem alten Teil vertretbar ist


Welche würden da passsenund auch fnktionieren/erkannt werden.
Bei Ebay einige gebrauchte gefunden, jedoch weiß ich letztendlich nicht ob die angebotenen Riegel passen, wenn diese eine andere Bezeichnung haben.
Kann mir da evtl. einen Link senden oder Rat/Hinweis geben - Danke

schoppes Steffie90
Dieser ältere Rechner wäre von den Hardwarevorausetzungen her ideal geeignet für Xubuntu (und natürlich auch für Lubuntu). Ohne irgendwas dazu kaufen zu müssen.

Diese bieten - ungefähr - die gleiche Benutzerführung wie Windows.

Die Desktopoberfläche  von Ubuntu ist etwas ungewohnt oder tricky.

Einfach mal die Live-Version ausprobieren. Macht ja an und auf dem Rechner nix kaputt! 

Xubuntu

Lubuntu 

Zu deiner Hardwarefrage sollen sich andere äußern!

Gruß

