Wie unkompliziert BIOS Update auf dem Samsung r780?

Hi Leute,

kann mir jemand sagen wie man unkompliziert mit Boot USB oder so, BIos update auf dem alten Samsung Laptop machen kann? Ich habe mir dazu diese Datei von Samsungseite runtergeladen! WIN_R780_08JA.exe aber die will kategorisch nicht starten in Win11, welches ich jetzt drauf habe auf dem Laptop.



Kann mir jemand auch gleich ein Tipp geben welchen DDR3 Speicher ich verwenden kann bei dem Laptop? Ich habe mir von amazon das geholt.



1.Intenso Interne 2,5" SSD SATA III Top, 512 GB, 550 MB/Sekunden, Schwarz

2. 16GB Kit (2x8GB) DDR3L 1600 MHz SODIMM PC3 PC3L 12800S 8GB 204-Pin 2Rx8 DDR3 1600MHz Unbuffered Non-ECC 1.35V CL11 Dual Rank Notizbuch Arbeitsspeicher



SSD Platte wurde anerkannt und ich konnte Win 11 installieren aber der Speicher machte immer reboot und beim Testen mit Memtester86 stürzte der Laptop bei 15% ab. Ich weiß nicht ob der Speicher kaputt ist oder einfach nicht kompatibel mit dem Laptop!



Nachtrag: Achso ich habe Win to go mit rufus für win7 probiert, aber bekomme Bluescreen beim booten.. geh nicht diese Variante!



Vielen Dank schon mal für die Tipps.

VG

Alex