Lenovo-Notebook V110 bootet(e) nicht mehr

Vorweg, evt. Zusammenhang:

Unsere Tochter (User mit eingeschränkten Rechten) hat die Eigenart, ihr ca. 5 Jahre altes Lenovo-Notebook (Windows 10 64bit, aktuell) oftmals für Arbeitsunterbrechungen nur zuzuklappen, ohne es voher heruntergefahren zu haben, auch für längere Pausen. Wenn der Akku zur Neige geht, fährt das Notebook unbemerkt von selbst herunter, konnte aber bisher nach Anschluss des Netzteils immer wieder ordnungsgemäß gestartet werden.



Das klappt nun nicht mehr. Das einzige, was nach dem Einschalten gezeigt wird, ist folgendes Fenster (Boot Menu):



Die boot-Reihenfolge ist korrekt. Wenn ich die SSD auswähle und ENTER drücke, kommt wieder das gleiche Fenster.



Einmal auch dieses Fenster hier:







BIOS kann ich zum Glück noch über die sog. Novo-Taste aufrufen. Datum/Uhrzeit aktuell, also BIOS-Batterie OK.



Habe dann mal im BIOS den Boot-Modus von UEFI auf Legacy supportet gestellt. Dann fuhr das Notebook normal hoch; beim ersten Booten (danach nicht mehr) kam kurz eine Meldung CheckSum bad. Die Windows-Uhr war noch auf dem Stand vor fünf Tagen (als noch alles OK war), lief also die ganze Zeit über nicht im Hintergrund weiter.



Wenn ich jetzt weiterhin im Legacy-Mode boote, hat das irgendwelche Nachteile gegenüber UEFI? Muss ich künftig irgendetwas beachten? Kennt jemand die ursprüngliche Fehlerursache, um ein erneutes Auftreten zu vermeiden?