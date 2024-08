Laufwerke in Bootmanager einbinden

Ich habe an meinem PC noch eine externe SSD und ein DVD-ROM angeschlossen. Die funktionieren auch einwandfrei. Um ein Backup der Partition C aufzuspielen,muß ich aber von der selbsterstellten Rettungsdisk booten. Und hier ist schon das Problem. Im UEFI-Bios sind beide externen Laufwerke unter USB-Konfiguration aufgeführt. Aber nicht im Bootmanager. Dort ist nur die eingebaute SSD aufgeführt. Ich kann also nicht einstellen, daß ich vom DVD-Rom oder der externen SSD booten kann. Das UEFI ist auf einem ASUS AM-K Motherboard drauf. Vielleicht kennt sich damit ja jemand aus,und kann mir verraten,wie ich meine beiden externen Laufwerke ind den Boot-Manager einbinden kann.

Sonst ist so eine Laufwerkssicherung ja sinnlos,wenn ich sie nicht zurückspielen kann.