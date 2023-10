Warndreieck bei AMD PSP 11.0 Device im Gerätemanager

Danke. Eigentlich hat er das selbst hinbekommen. Ich habe im Netz nur nach den richtigen Links gesucht, die auch dieses Problem mit dem AMD PSP hatten, und an ihn weiter geleitet. Alles weitere hat er sich dann selbst aus dem Inhalt der Links und eigenen Ideen zusammen gebastelt und in die Tat umgesetzt..

WOW! Glückwunsch an euch! Ihr seid die Besten! Ja - da hätte ich auch früher drauf kommen können/müssen. Das hatte ich zuletzt in meinen Anfangszeiten, dass ein Board mit brandneuem BIOs und Chipsatz-.Treibern nicht richtig funktionierte und Probleme machte.

Damals habe ich dann über Jahre sklavisch die Regel befolgt, stets one step behind state of the art zu bleiben. Habe sogar Spielerechner für Bekannte geschraubt und ihnen den Rat erteilt. Einmal hat einer dem nicht folgen wollen und siehe da: Die Spiele liegen nicht richtig und stürzten immer ab.

Das war das neueste Board. Ich konnte ihm nur raten, sich in Geduld zu üben und nach 2 Monaten gab's neue Chipsatz-Treiber und dann lief alles.

In den letzten Jahren jedoch war es so, dass ich immer State of the Art hatte und alles lief glatt. Ich hatte aber auch immer Boards von Gigabyte und es scheint, dass die schon seit einiger Zeit die kompatibelsten sind und die wenigsten Probleme bereiten.

Aber egal: Ich freue mich für euch und gratuliere euch nochmals zu eurem Erfolg.