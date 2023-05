USB nachrüsten

Ich weiß nicht,ob ich hier in der richtigen Sparte bin,falls nicht,bitte verschieben.

Und zwar würde mich mal interessieren,ob die Möglichkeit besteht,einen normalen USB 3.0 Anschluß auf USB 3.2 Gen 2x2 zu erweitern.Es soll ja PCI-Karten geben,aber leider habe ich keinen Slot mehr frei.Das Motherboard auswechseln möchte ich auch nicht.Ich dachte da mehr so etwas wie einen USB-Hub,an 3.0 anschließen,und USB 3.2 Gen 2x2 zu erhalten. ALso praktisch hochtransformatieren,wie bei einem Trafo.Gibt es so etwas,oder weiß jemand was anderes?

Danke