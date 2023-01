Hallo an alle,

tja zu erst China, und jetzt kommt Russland. Russland stellt sein Neue Mobo vor fuer sein eigenes Hergestellter CPU Namens Baikal vor.

Así es la primera placa base de Rusia para sus CPU Baikal de 48 Cores (elchapuzasinformatico.com)

Dies ist Russlands erstes Motherboard für seine 48-Kerne Baikal CPUs.

Trotz des Krieges zwischen Russland und der Ukraine entwickelt das Land weiterhin seine eigene Hardware, um sie in seinen Computern verwenden zu können, ohne von anderen Unternehmen abhängig zu sein. So entwickelte das von der russischen Regierung unterstützte Unternehmen Baikal Electronics die Baikal BE-S1000, eine 48-Kern-Arm-CPU. Jetzt wissen wir, dass Russland einen Schritt weiter gehen wollte und das erste Motherboard entwickelt hat, das diese Baikal-S-CPU und bis zu 768 GB RAM verwenden wird. Vor etwas mehr als 1 Jahr wollte Russland beweisen, dass es in der Lage war, kompetente CPUs zu entwickeln und finanzierte daher das Baikal Electronics-Projekt. Dies war verantwortlich für die Entwicklung des bisher schnellsten russischen Prozessors, genannt Baikal BE-S1000. Mit insgesamt 48 Arm-Kernen bei einer Basisfrequenz von 2 GHz und einer Turbo-Frequenz von 2,5 GHz versprach diese CPU viel. Und das Unternehmen behauptete, dass der BE-S1000 einem Intel Xeon Gold 6148 20-Core oder AMD EPYC 7351 16-Core entspricht. All dies bei gleichzeitiger Beibehaltung einer TDP von 120W für den gesamten SoC, einschließlich des RISC-V-Coprozessors.

Mitten im Krieg hat Russland noch viel Geld zu investieren, wenn es darum geht, mit eigenen Technologien und Produkten voranzukommen. Daher haben die Baikal-S CPUs, die so viel versprochen haben, nun ihr erstes Mainboard erhalten. Entwickelt von der russischen Firma Eliptech, hat es ein Board im SSI MB-Format erstellt und heißt ET113-MB. Obwohl es aufgrund der offiziellen Bildqualität nicht gut aussieht, sind die CPUs, die sie unterstützen, effektiv Baikal. Insbesondere wurde es mit einem Baikal BE-S1000-Prozessor getestet, der bei 16 nm und mit 48 Arm Cortex-A75-Kernen hergestellt wurde.

Daneben unterstützt das Mainboard sechs 72-Bit-Speicherschnittstellen und unterstützt insgesamt 768GB DDR4 RAM bei 3200MHz. Darüber hinaus bietet das Mainboard, wie wir im Bild sehen können, eine große Anzahl von PCIe-Steckplätzen. Konkret handelt es sich um 5 PCIe Gen4 x16 (4x4) Steckplätze, einen USB 2.0 Controller und zwei 1 GbE Schnittstellen, die es dem Motherboard ermöglichen, 2 PCIe Gen4 SSDs und mehrere SSD-Laufwerke oder 2,5 oder 3,5 Zoll SATA Festplatten zu installieren.

Das ET113-MB-Motherboard der russischen Baikal-S-CPUs ist für Speichersysteme vorgesehen. Obwohl es für diesen Zweck nicht sehr effektiv zu sein scheint, da es insgesamt 3 U.2-Anschlüsse für SSDs hat, die sich an der Außenseite des Mainboards befinden. In Bezug auf SATA-Anschlüsse haben sie nur drei, eine kleinere Anzahl als wir selbst in Low-End-Motherboards für PCs finden. Diese Einschränkungen machen es nicht sehr wettbewerbsfähig, in Servern als Speichersystem verwendet zu werden.

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass dies das erste Motherboard für Baikal-CPU und wahrscheinlich das einzige ist, das existiert. Und mitten im Krieg zwischen Russland und der Ukraine kann praktisch kein Chip aus Taiwan in Putins Land geschickt werden. Wenn man bedenkt, dass der Baikal BE-S1000 von TSMC mit 16FFC-Technologie hergestellt wird, kann dieser Prozessor nicht in Serie produziert werden. Möglicherweise stehen wir also vor dem ersten und einzigen vorhandenen Motherboard für diese spezielle CPU.

LOL wird in Taiwan produziert. Willkommen im Ami Bereich des outsourcing, die Amerikaner haben ja schon wieder so ein tolles Wort erfunden, das Nearshoring heisst.

Gruss

Sascha