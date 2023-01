Hallo an alle,

wieder so ein Monster von Intel. Sage und schreibe 6 Ghz. Kann mich noch an mein Pentium 90 Mhz erinnern wo es in ein Compaq Presario 9538 installiert war und das war im Jahre 1994. Diese Seite is in Spanisch aber habe den Text uebersetzt.

Intel lanza la primera CPU que no se puede refrigerar sin pasar los 100º C (elchapuzasinformatico.com)

Kurz:

Intel bringt die erste CPU auf den Markt, die nicht gekühlt werden kann, ohne 100º C zu überschreiten

Ein Start, der nicht so aussieht, sondern eher nur Rauch wegen verschiedene Faktoren. So wurde der i9-13900KS vorgestellt, die erste CPU in der Geschichte, die vollständig serienmäßig bei 6 GHz ankommt. Das Problem und wie wir seit einiger Zeit darauf hingewiesen haben, ist, dass dies Intel einen übermäßigen Verbrauch kosten wird, den wir jetzt dank dessen, was es Extreme Config genannt hat, sicher wissen. Und es ist, dass dieser 13900KS 320W bei voller Kapazität verbraucht. Wer wird das kühlen?

Nun, möglicherweise nur 100 Menschen weltweit, was wir später erklären werden. Aber zuerst müssen wir sagen, dass es nicht einfach sein wird, diesen Prozessor zu bekommen, denn abgesehen vom Marketing scheint es, dass Intel viele Hindernisse setzt, um Analysten zu erreichen, was nichts Gutes suggeriert.

Ja, was im Datenblatt des Prozessors zu sehen war, zeigt die neue "Extreme Config", wo jetzt die berühmte TDP detailliert ist, die allmählich zu einem besseren Leben übergeht, da sie zunehmend irrelevant wird. Dieses Datenblatt zeigt drei relevantere Daten als die damals angekündigten 150W TDP, und sie sind nichts anderes als die TAU und die Leistungsgrenze.

Im ersten von ihnen ist es wie üblich mit PL1 verbunden, wo die minimale Zeit mit 56 und die zweite mit 448 markiert ist, ziemlich hohe Zahlen, die der übliche Trend waren, wenn es nicht die zweiten und dritten Daten gäbe.

Und es ist, dass der maximale Verbrauch in PL1 bis zu 320W in diesem 13900KS geht, die gleiche Zahl, die wir in der PL2 finden, das heißt, es gibt keine Unterschiede zwischen ihnen mehr als die Zeiten, die aktiv sein können und daher, die ihre Frequenzen halten können. Vor diesem Hintergrund kehrt Intel zurück, um das Sprichwort PL1 = PL2 einzuhalten, wo ein so hoher Verbrauch ernsthafte Probleme mit sich bringt, ganz zu schweigen von der Unmöglichkeit, die Temperatur in Schach zu halten.

Die Realität ist, dass es für jeden Sterblichen verrückt ist, über 250W hinauszugehen, obwohl die Gesamtfläche vergrößert wurde, um Temperaturen von bis zu 95 ° C dauerhaft zu ermöglichen. Das IHS hilft, aber Normalsterbliche können den i9-13900K nicht auf den Bürgersteig stellen, geschweige denn diesen i9-13900KS mit 320W.

Der Wert ist so hoch, dass es mit einer Ausnahme unmöglich ist, direkt unter 100 ° C oder mit einer benutzerdefinierten Flüssigkeitskühlung zu kühlen. Und EKWB hat gerade den ersten Block des direkten Kontakts für LGA1700 in einer auf 100 Blöcke limitierten Einheit vorgestellt, wo es auch ein Werkzeug zum Delidieren bietet.

Logischerweise bedeutet dies, die Garantie des Prozessors auf Kosten der Kühlung mit TOP Flüssigkeitskühlung zu verlieren, so dass wir über mehr als 1.200 Euro nur im Satz von CPU + Block sprechen, ohne Pumpen, Radiatoren, Lüfter, Armaturen, Rohre und ein monumentales Chassis zu zählen, um mindestens zwei Tripel von 60 mm setzen zu können.

Angesichts der Probleme, die Intel für Proben darstellt, die für die Analyse bestimmt sind, scheint es, dass es nicht viel Begeisterung hat, es allen Benutzern zur Verfügung zu stellen. Insgesamt ist dieser Verbrauch für praktisch niemanden machbar, egal wie schnell der Prozessor ist.

Gruss

Sascha