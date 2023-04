Mainboard, CPU, RAM - eine Fehlersuche

so, nu isses wieder soweit.

Hi Leute - moin,

nix geht mehr; ich fahrte ein Asrock TaiChi Z270 Mainboard mit 8 GB DDR3 RAM, und Intel i5 CPU.

Dr. DEBUG zeigt mir die 30 an. Den Speicher habe ich komplett getauscht, die CPU herausgenommen und wieder hineingesetzt. So wie es in der Erklärung geschrieben steht.

Weil es nix gebracht hat habe ich,wie beschrieben das CMOS zurückgesetzt.

Auch das hat nichts gebracht.

Merkwürdigerweise ist der Rechner nach ein paar Tagen einfach angesprungen und ich konnte den ganzen Abend lang arbeiten. Zwei, drei Wochen später nochmal das gleiche Spiel, danach ging bis Heute nichts mehr.

Wer weiss denn sowas?