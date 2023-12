Komme nach Tausch der CPU nicht mehr ins BIOS

Hallo,

nach dem Tausch der CPU (und des Gehäuses, aber das ist sollte irrelevant sein), bekomme ich beim Start folgende Meldung:

Please enter setup to recover BIOS setting.

When RAID configuration was built, ensure to set SATA Configuration to RAID mode.

Press F1 to Run SETUP

Leider komme ich weder mit Del oder F2 ins BIOS, noch mit F1 in irgendein Setup. Die Tastatur ist ein Funktastatur, die aber auch über USB angeschlossen weden kann, was ich auch getan habe. Die Tastatur hatte ich zunächst auch im Verdacht, allerdings funktioniert Strg-Alt-Entf ganz hervorragend: der PC startet dann nämlich neu, allerdings immer nur bis zur o.g. Meldung. Und vor dem Wechsel der CPU bin ich ja auch immer ins BIOS gekommen. Das BIOS habe ich bereits vor 2-3 Wochen aktualisiert, um sicherzustellen, dass die neue CPU auch unterstützt wird.

Was ich bisher versucht habe:

- Peripheriegeräte abgenommen und nur mit Mainboard,CPU,RAM,Grafikkarte,PSU gestartet: gleiches Ergebnis

-BIOS Batterie für 1min entfernt, dann neugestartet: gleiches Ergebnis

-Shift-Taste beim Start gedrückt halten (hatte ich in einem anderen Forum gelesen): gleiches Ergebnis

-"alte" CPU wieder einbauen und Neustart: gleiches Ergebnis

Das System:

-Mainboard: ASUS Prime B450-plus

-CPU: AMD Ryzen 9 5900X (vorher Ryzen 7 2700)