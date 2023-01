Hallo an alle,

einmal geht es auch zu Ende. Habe durch dieses Link das erfahren:

Después de casi 30 años en activo, los Pentium de Intel se jubilan (hardzone.es)

Beim Bingen suchte ich in Deutsch und fand nur diese Infos:

Intel-Prozessor ersetzt Pentium- und Celeron-Branding im Jahr 2023 - Moyens I/O

Kurz:

Pentium und Celeron gehen in die Rente nach 30 Jahren. LOL knn mich noch an mein Compaq Presario 9538 erinnern. 90 Mhz Pentium mit 8 Mb an Speicher und eine 1.2 Gb HDD. Die Nachfolger werden N Prozessor heissen. In die Spanische Seite was ich verlinkte stehen die dort.

P.S Intel hat bei die CES 2023 dieses hier vorgestellt: Intel Core i9 13980HX: performance and specs | NanoReview

24 Kerner