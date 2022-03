Unterschied von 2 RAMs

Es ist so, ich habe noch einen Skylake 6700k mit einem Asus Z170-A Board. Ich möchte nur auf 32 GB RAM aufrüsten. Der neue RAM soll weiterhin auf 2133 laufen, also ohne zu übertakten. Die höher getakteten RAMs sind aber günstiger und auch besser verfügbar. Welchen der Riegel würdest du da empfehlen? Mein jetziger RAM ist ein Kingston ValueRAM mit 2133 MHz und CL15. Es gäbe auch noch den https://www.digitec.ch/de/s1/product/kingston-fury-beast-2-x-16gb-ddr4-2666-dimm-288-pin-ram-16234715?supplier=406802

Grundsätzlich soll man ja bei gleich bleibendem Takt die niedrigste Latenz, also CL15 wählen. Entsprechend würde ich mit dem KF430C15BB1K2/32 wohl am besten fahren, wenn ich sowieso nicht übertakten will.

Dazu noch eine Frage: In der Standard-Einstellung des BIOS: Wird ein höher getakteter RAM automatisch runtergeregelt oder muss ich da von Hand noch was machen?