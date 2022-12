TMP-Chip und neues Board

Bisher: Älterer PC ohne TPM mit Win 10. Frage: Macht es Sinn, den Chip zu kaufen, wenn einen die Möglichkeiten wenig interessieren?



Öhem - diesen "Chip" brauchst Du nicht zu kaufen. "Normalerweise sollte dazu ein aktuelles BIOS genügen, welches Dir dann dieses fTPM aktiviert, damit W11 sich installieren lässt.



Bei Deinem Board ist das für die Revisionen 1.0/1.1/1.2 die BIOS-Version F14, für die Rev. 1.3 gibt es nur die Version FB als erste Ausgabe.





Überall lese (und höre) ich, dass Win-Neuinstallation bei Hardwaretausch empfehlenswert ist. Kann ich dazu das Gratis-System mittels alter Win7-Lizenz nutzen (hab noch div. rumliegen) oder kaufen?



Faktisch ist das Aktivieren von W10 mit einem Key von W7 nach wie vor möglich, auch wenn es offiziell nicht mehr unterstützt wird. Du kannst also einen freien W7-Key dafür nutzen. Klappt das nicht mehr, sind Keys für W10 als Download mit etwa 15-20€ jetzt auch nicht so teuer.



https://www.softwarebilliger.de/betriebssysteme/windows-10/



https://www.softwarebilliger.de/betriebssysteme/windows-11-pro/





Beim Umstieg auf die neue Plattform kannst Du es nach einem Backup!!! durchaus probieren, einfach die jetzige Installation in den neuen PC zu stecken. Entweder es geht oder es geht nicht. Bei einem Wechsel der Architektur von Intel<->AMD ist es wegen Treibersalats vielleicht trotzdem besser neu zu installieren. Das kannst Du nur per Versuch herausfinden. W10 ist dabei jedenfalls sehr "tolerant" im Vergleich zu früheren Windows-Versionen, die einen dann mit zentnerweisen BSOD zugedröhnt haben.