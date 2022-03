Hallo Leute, ich suche ein neues MB, das lüfterlos stromsparend ans Werk geht. ich dachte wieder an ein kompaktes mini itx Board. Was könnt ihr mir empfehlen? was haltet ihr vom Asrock J5040-itx? Habt ihr bessere Ideen? ich habe irgendeinen Vorgänger von dem und die Grafik hat mittlerweile einen Knicks ( vertikaler Streifen). deshalb dachte ich nach so langer Zeit nach einer Erneuerung... mfg Alex.