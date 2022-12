Hallo an alle,

tja nach so viele Jahren kommt China mit seine eigene Prozesoren Reihe. Die Firma heisst Loongson. Habe es gerade aus diese Seite erfahren:

China se ha puesto las pilas con sus propias CPU: Loongson ya tiene listos sus chips de 32 núcleos (xataka.com)

Kurz uebersetzt:

Die Halbleiterindustrie ist für die Großmächte von entscheidender Bedeutung. Die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten, an der Spitze des Westens, und China scheinen ihren Höhepunkt erreicht zu haben, und im Moment ist es dieses asiatische Land, das am stärksten betroffen ist, weil es nicht in der Lage ist, auf die fortschrittlichsten Technologien amerikanischen Ursprungs zuzugreifen.

An diesem Punkt hat China keine andere Wahl, als sich gründlich zu engagieren, um seine eigenen hochintegrierten Chips zu entwickeln. Und er tut es. Tatsächlich beginnt diese Strategie bereits Früchte zu tragen. Mitte August gab das chinesische Unternehmen Biren Technology bekannt, dass es seine BR104-GPU bereit hat, die eine FP32-Rechenkapazität von nicht weniger als 128 TFLOPS hat. Und jetzt ist es der Mikroprozessorhersteller Loongson, der einen sehr wichtigen Schritt nach vorne gemacht hat.

Die 32-Core 3D5000 CPU ist ein Vorteil, obwohl China immer noch einen Schwachpunkt hat. Die von Loongson entworfenen Chips sind für dieses kontinentale Land von entscheidender Bedeutung. Die russische Zeitung Kommersant bestätigte erst vor zwei Wochen, was viele Monate lang ein offenes Geheimnis war: China nutzt die Mikroprozessoren dieses Herstellers für militärische Anwendungen.

Und sie tut dies, weil sie vollständig innerhalb ihrer Grenzen konzipiert wurden, was ihr die absolute Kontrolle über all jene Schwachstellen gibt, die die Sicherheit der Ausrüstung, in der sie arbeiten, gefährden könnten.

Anfang dieses Jahres begann Loongson mit dem großflächigen Vertrieb seines 3C5000-Mikroprozessors, einem Allzweckchip mit LoongArch-Mikroarchitektur, der von diesem Unternehmen auf der MIPS-Architektur implementiert wurde. Diese CPU integriert 16 Kerne, arbeitet Seite an Seite mit DDR4-3200-Speicher und kann bis zu 64 MB L3-Cache enthalten.

Gruesse

Sascha