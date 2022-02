ASUS H97+ MB Bootmenü läßt sich nicht starten

An meinem Rechner mit einem ASUS H97 MB läßt sich das Bootmenü nicht mehr starten. Auch im Normalbetrieb gibt es Probleme.

Wenn ich den Rechner einschalte sehe ich nur das ASUS Logo und am unteren Bildrand: "Press F2 or DEL for Bootmenü". Mit F8 konnte ich das Bootmenü aufrufen und die zu bootende Platte aufrufen.

Kann es sein dass die MB-Batterie leer ist?