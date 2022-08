5900X ohne Prozessorlüfter geliefert ..

Danke für die Info, die 105W - 65W Differenz

erschien mir auch etwas viel.

Die Ruhe bei " richtigen Lüftern " macht schon richtig Laune.

Cool sind auch moderne Spielekarten ..

Wenn die AsRock RX6600 CLD Lüfter fast immer stehenbleiben - einfach so..

Auch bei den Temperaturen die letzen Wochen.

Frühe Spielekarten waren richtige Dauerheizungen.

Kann sein den ersten RAM SLot nicht nutzen zu können.

Bei mir ist sowieso meist der 2. und 4. SLot belegt.

Seit dem nicht ganz so großen Deep Cool Kühler

an einem übernommenen Intel Aufrüst PC

gefallen mir Standard Lüfter nicht mehr so ganz.

Akzeptabel aber auch im Desktop Einsatz ab und zu deutlich hörbar.

Kein Sparwille - eher die leichte Montage der Standard Teile.

Vier mal klick und sitzt .

Besonders Intel hat am Volumen des Alu-Blocks gespart.

Da hat selbst ein goßer Lüfter probleme die Drehzal klein zu halten.