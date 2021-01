„Web Server für Canada“

Wenn Du ein halbwegs aktuelles Netzteil in diesem rechner hast, so kann das Spannungen von 100V-240V und den Frequenzen von 50-60Hz bedienen.



Was Du dann noch benötigst, ist entweder ein Steckeradapter oder ein passendes Kaltgerätekabel für die dortigen Steckdosen. Es gibt auch direkte Spannungswandler mit Adaptersteckern/-dosen. Das sollte aber nicht nötig sein.



Vielleicht kannst Du den Typ des verbauten NT heruasfinden. Damit sollte per Internetrecherche recht schnell Klarheit herrschen.



Hier und hier eine Übersicht.